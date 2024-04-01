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Bilecik'te ters yöne giren araç kazaya sebep oldu

Bilecik'te ters yöne giren araç kazaya sebep oldu

Bilecik'te bir yola ters yönden girdiğini anlayan sürücü, geri geri manevra yaparken aracı bir motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu.

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Alınan bilgilere göre; Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halindeyken Dedeoğlu Caddesine yönü ters istikametten giren 11 ABP 784 plakalı hafif ticari araç sürücü Bayram Ç. hemen geri geri manevra yaparak doğru yola girmek istedi. Bu esnada aracın geçmesini bekleyen 17 ACP 209 plakalı motosiklet sürücüsü Mahir Önem Dost'un ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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