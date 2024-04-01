SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bu haberi bekliyordu: Ödemeler yarın başlıyor!

Milyonlarca emeklinin beklediği gün geldi. Bayram ikramiyeleri yarından itibaren hesaplara geçmeye başlıyor. SSK, Bağkur ve memur emeklisi için ödeme takvimi belli oldu. İşte detaylar...

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Bayram ikramiyesi 2024 yılı için yüzde 50 artış ile 3 bin TL’ye yükseltildi! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi bu yıl toplam 6 bin TL emekli bayram ikramiyesi alacak.

Kimler alabiliyor

labilYaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor.

EYT’liler ve yeni emekli olacaklar dikkat

İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor.

Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Üç bin lira olarak hesaplara yatacak olan ilk emekli bayram ikramiyesi, Ramazan bayramından önceki hafta olan 2 Nisan - 5 Nisan arasında hesaplara yatacak.

Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18 olanlara 2 Nisan’da, 19, 20,21,22 olanlara 3 Nisan’da ve 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan’da ödemeleri yapılacak.

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin TL’ye çıkaran yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekli bayram ikramiyeleri, artık Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yılda iki kez, toplamda 6 bin lira olarak ödenecek.