BIST 9.177
DOLAR 31,98
EURO 34,49
ALTIN 2.315,22
HABER /  DÜNYA

Polonya'da doğalgaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı

Polonya'da doğalgaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı

Polonya'nın Tychy kentinde bir dairede meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 15 kişi yaralandı.

Abone ol

Polonya'nın güneyindeki Tychy kentinde doğalgaz patlaması meydana geldi.Bir apartman dairesinde öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucu 15 kişi yaralandı. Çok sayıda dairenin hasar gördüğü binadan 23 kişi tahliye edildi. Çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye görevlileri patlamanın ardından savaş alanına dönen bazı dairelerde enkaz altında kalan olup olmadığını belirlemek üzere arama-kurtarma köpeklerini devreye soktu. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, ağır hasar gören binanın oturmaya elverişli olup olmadığı ise uzmanlar tarafından yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener"in 'Var saydık, oy vermediniz ben evime döneceğim' sözleri gündem oldu
Meral Akşener"in 'Var saydık, oy vermediniz ben evime döneceğim' sözleri gündem oldu
İç sularda balık avı yasağı başladı, balıkçılar teknelerini karaya çekti
İç sularda balık avı yasağı başladı, balıkçılar teknelerini karaya çekti
Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında
Türkiye'nin yerel seçimleri dünya basınında
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçim hedefine ulaşamayınca...
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçim hedefine ulaşamayınca...
Başkentte bir kişi istinat duvarının altında kaldı, arama çalışmaları sürüyor
Başkentte bir kişi istinat duvarının altında kaldı, arama çalışmaları sürüyor
Anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu!
Anne ve oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu!
İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları
İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı! İşte resmi olmayan sonuçlara göre oy oranları
PFDK, hem Fenerbahçe'ye hem Trabzonspor'a ceza verdi!
PFDK, hem Fenerbahçe'ye hem Trabzonspor'a ceza verdi!
Mudanya’da deniz sezonu erken açıldı
Mudanya’da deniz sezonu erken açıldı
Oy sayıları eşit çıktı! O bölgede seçimler tekrar edilecek
Oy sayıları eşit çıktı! O bölgede seçimler tekrar edilecek
NASA Kuzey Amerika'daki Güneş tutulmasını vatandaşların da katılacağı deneylerle araştıracak
NASA Kuzey Amerika'daki Güneş tutulmasını vatandaşların da katılacağı deneylerle araştıracak
Zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu
Zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu