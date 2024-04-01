BIST 9.177
DOLAR 31,98
EURO 34,49
ALTIN 2.315,22
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Oy sayıları eşit çıktı! O bölgede seçimler tekrar edilecek

Oy sayıları eşit çıktı! O bölgede seçimler tekrar edilecek

31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesinin ardından Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, AK Parti ve CHP'nin adaylarının oylarının eşit olduğu tespit edildi. İki adayın oy oranları birbirine denk gelince, Çıldır ilçesi için seçimlerin 2 Haziran'da yeniden yapılacağı duyuruldu.

Abone ol

Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık.

Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.

AK Parti ile CHP adayı eşit oy aldı

Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün seçimi önde götürdü.

Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü. İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.

Seçimin tekrarlanacağı ilk yer

Bin 964 seçmenin bulunduğu ilçede Aygün ile Azizoğlu'nun 452 oy alması nedeniyle seçimler 2 Haziran'da tekrar edilecek.

Memleket Partisi üçüncü oldu

Memleket Partisi adayı Turgay Şirin yüzde 21,49 oyla üçüncü sırada yer aldı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
NASA Kuzey Amerika'daki Güneş tutulmasını vatandaşların da katılacağı deneylerle araştıracak
NASA Kuzey Amerika'daki Güneş tutulmasını vatandaşların da katılacağı deneylerle araştıracak
Zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu
Zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı!
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı!
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü!
Balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama
AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor
AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor
Üsküp’ten Mekke’ye bisikletle hac yolculuğu
Üsküp’ten Mekke’ye bisikletle hac yolculuğu
16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı
16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin
Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
PFDK'ya sevk edilen isimler ne kadar ceza alacak?
PFDK'ya sevk edilen isimler ne kadar ceza alacak?