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PFDK'ya sevk edilen isimler ne kadar ceza alacak?

PFDK'ya sevk edilen isimler ne kadar ceza alacak?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar ile ilgili PFDK sevkleri belli oldu. Peki Trabzonspor Kulübü ve Fenerbahçeli futbolcuları, bu sevklerin ardından ne kadar bir ceza bekliyor?

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Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş sarı-lacivertlilerin 3-2 yendiği maç sonrasında taraftarlar sahaya girmiş ve Fenerbahçeli oyuncularla arbede yaşanmıştı.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar nedeniyle PFDK sevkleri de belli oldu.

Tedbirsiz sevk edildiler

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

Ne ceza alırlar?

Bütün futbolcu ve teknik adamların sevkine neden olan 45. maddeye göre, "Bir kavgaya karışan ve fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen futbolculara 3 ila 5 müsabakadan men cezası, görevlilere ve diğer kişilere, 3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası verilir" denmekte...

Kavga maddesinde minimum ceza 3 maç gibi görünse de, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, "Haksız tahrik"ten cezayı üçte birine kadar indirebilir ki bu da 1 maça karşılık gelir. Ya da Kurul, kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, cezayı yarıya kadar indirebilecek.

Spor Hukukçusu Fatih Şaşıoğlu talimatları yorumladı

Spor Hukukçusu Avukat Fatih Şaşıoğlu, PFDK sevkleri için şu değerlendirmeyi yaptı: 

'Saldırı' maddesinden sevk gerçekleşmemiş, daha az cezayı gerektiren 'kavga' maddesinden sevk edilmiştir. FDT md. 45 uyarınca 3 ila 5 müsabakadan men cezası, haksız tahrik indirimi yapılırsa 1 ila 2 müsabakadan men cezası verilebilecek ancak eylemin meşru müdafaa sonucunda gerçekleştiği ve meşru müdafaanın tüm şartlarının sağlandığı kanaatine varılırsa hiç ceza verilmemesi gibi bir sonuç da doğabilecektir.

Aynı şekilde 'saldırı' maddesinden sevk gerçekleşmemiş ancak eylemi çok daha hafif yaptırımı olan Sportmenliğe Aykırı Hareket (FDT md. 36) olarak değerlendirilmiştir. 36. madde uyarınca 1 ila 3 müsabakadan men, 45. madde uyarınca 3 ila 5 müsabakadan men cezası alabilecektir. Haksız tahrik ve diğer indirimler uygulanırsa toplam ceza 4 maçın altına düşebilecektir.

İrfan Can Eğribayat

Oosterwolde için yapılan açıklamalar aynı şekilde geçerlidir.

Trabzonspor kulübü: 1-5 maç saha kapatma ya da seyircisiz

Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca saha olayları nedeniyle para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalarının biri ya da birkaçı birlikte verilebilecektir. Talimatta kesin bir sınır bulunmasa da genellikle 1 ila 5 müsabaka boyunca saha kapatma ya da seyircisiz oynama cezası verildiği görülmektedir.

Egemen Korkmaz: 3-5 maç ceza veya 45-150 gün hak mahrumiyeti

3 ila 5 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 150 gün hak mahrumiyeti cezası verilebilecektir.

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