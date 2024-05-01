Beşiktaş, Nuri Şahin'le masaya oturuyor iddiası

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin ile toplantı yapacak.

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Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sezon içinde 5 teknik adam değiştiren Beşiktaş, yeni dönem hazırlıklarına başladı. Son olarak Fernando Santos ile yollarını ayıran ve geçici olarak Serdar Topraktepe'yi göreve getiren Hasan Arat yönetimi, teknik direktör arayışlarına hız verdi.

Yeni hoca arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, daha önce Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan ve bu sezon içinde Bundesliga devi Borussia Dortmund'a yardımcı antrenör olarak giden Nuri Şahin ile 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşayan Sergen Yalçın'ı gündeminde bulunduruyor.

Hasan Arat, Nuri Şahin ile toplantı yapacak

Sports Digitale'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Borussia Dortmund Yardımcı Antrenörü Nuri Şahin ile bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak toplantının gündemi belli oldu.

İşte toplantının gündemi

Toplantıda teknik direktörlük konusu ana gündemi oluşturacak. Öte yandan Beşiktaş'ın transfer listesindeki 3 oyuncunun durumu da sorulacak.

Beşiktaş'ın durumunu soracağı futbolcu belli oldu

Hasan Arat'ın, Nuri Şahin'e 3 oyuncunun transfer durumunu soracağı belirtilirken, bu futbolcuların başında milli ön libero Salih Özcan geldiği kaydedildi. Bu sezon Dortmund formasıyla 32 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sunamadı, 3 mücadelede sarı kart gördü.