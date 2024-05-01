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Otelde yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Otelde yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

 Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin mutfak ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan oteldeki müşteri ve personel ekiplerce tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 otel personeli, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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