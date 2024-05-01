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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Erdoğan paylaşımında "Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

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