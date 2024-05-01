Blinken Tel Aviv'de: Protestoculara rehineler için söz verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la görüşmek için Tel Aviv'e gitti. Blinken, Tel Aviv'deki protestoculara "tüm rehineler evlerine dönene kadar ABD'nin dinlenmeyeceğini" söyledi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmede, İsrailli liderlerle Gazze'ye nasıl daha fazla insani yardım ulaştırılabileceğini tartışan Blinken, Hamas'ı, rehineleri serbest bırakacak ve ateşkes sağlayacak bir anlaşma teklifini kabul etmeye çağıran bir dizi toplantıya başladı.

Bu hafta başında Riyad ve Amman'a yaptığı ziyaretlerin ardından Blinken, geniş kapsamlı Ortadoğu turunun son durağı için İsrail'de bulunuyor. Bu, Blinken'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye yaptığı yedinci ziyaret.

İsrailli rehine yakınları ise görüşmeler sürerken protesto düzenledi.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin resimlerini taşıyan protestocular, rehinlerin serbest bırakılmasını istedi. Blinken, Tel Aviv'deki protestoculara "tüm rehineler evlerine dönene kadar ABD'nin dinlenmeyeceğini" söyledi.

Blinken, İsrail liderliğiyle görüşmelere başlarken, Hamas'a ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için yaptığı çağrıları yineledi.