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Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Kurtulmuş'tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. "Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı kutlama mesajında "Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir." hadisini anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

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