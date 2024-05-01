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Koç ailesinden 10 kişi Gençlerbirliği Kulübü'ne üye oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koç ailesinden 10 kişi Gençlerbirliği Kulübü'ne üye oldu

Gençlerbirliği'nin fahri başkanlarından Vehbi Koç'un akrabaları, başkent kulübüne üye oldu.

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği'nin tarihinde önemli bir yere sahip fahri başkan Vehbi Koç unutulmadı. Kırmızı-siyahlılar, Koç ailesinden 10 kişiyi, Ankara Konağı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından kulübe üye yaptı.

Kulübün başkanı Osman Sungur, Gençlerbirliği'nin yeniden kökleriyle buluşmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Vehbi Bey, Gençlerbirliği için büyük bir değerdir. Kulübümüzün en zor zamanlarında maddi ve manevi desteklerini esirgememiş, Gençlerbirliği'nin bugünlere gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle Koç ailesinin yeri Gençlerbirlikliler için her zaman ayrıdır. Hepiniz evinize hoş geldiniz. Üyelikleriniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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