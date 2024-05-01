BIST 10.046
DOLAR 32,39
EURO 34,55
ALTIN 2.381,98
HABER /  GÜNCEL

DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Abone ol

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8
Diyanet'ten Audi 8 açıklaması şehir içi TOGG şehir dışı Audi 8
Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Çorum'da bir kişi eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi
Finansal yatırım araçları için uygulanan vergi kesintisi oranları ve süreleri yeniden düzenlendi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranlarında değişime gidildi
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Netanyahu'yu korku sardı: Bu tehlikeli adımı durdurun
Netanyahu'yu korku sardı: Bu tehlikeli adımı durdurun
Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Ankara'da sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs anlamına uygun olarak kutlanmakta
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs anlamına uygun olarak kutlanmakta
MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak