Bayern Münih ile Real Madrid'in final mücadelesi berabere bitti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Real Madrid'i konuk ettiği yarı final ilk maçı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'n'nin yarı finalinde Almanya temsilcisi Bayern Münih, İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı.

Real Madrid, 24. dakikada Toni Kroos'un güzel ara pasını gole çeviren Vinicius Junior ile 1-0 öne geçti.

Heyecan fırtınası yaşandı

İkinci devreye hızlı başlayan Bayern Münih, 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane'in attığı gollerle 2-1 üstünlük yakaladı.

Vinicius Junior, 83. dakikada kazanılan penaltı atışında rakip fileleri bir kez daha havalandırdı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı.

Düğüm Madrid'de çözülecek

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.