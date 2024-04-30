Hamas’tan ‘Hasan Saklanan’ mesajı: Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz

Bir Türk vatandaşı Kudüs'te hayatını kaybetmişti. Hamas, Kudüs'te şehit olan Hasan Saklanan'a ilişkin, "Bu anlayışla Kudüs’te kahraman eylemi gerçekleştiren Türk şehidi Hasan Saklanan’ı selamlıyor; onu Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz.” dedi.

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Filistin'in başkenti Kudüs'te işgalci İsrail polisi tarafından şehit edilen Hasan Saklanan ile ilgili Hamas'tan açıklama geldi.

Gazze'deki direnişin öncüsü Hamas, "Bu anlayışla Kudüs’te kahraman eylemi gerçekleştiren Türk şehidi Hasan Saklanan’ı selamlıyor; onu Filistin, Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa şehidi ilan ediyoruz.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ürdün üzerinden Filistin’e giden Hasan Saklanan, Ürdün’den Filistin’e Allenby Sınır Kapısı’ndan geçerek Filistin’in işgal altındaki başkenti Kudüs’e gitti. Dün Kudüs’e varan Hasan Saklanan, bugün ise soykırımcı işgalci askerlere yönelik mukavemette bulunarak şehit oldu.

Eyyübiye doğumlu 34 yaşındaki şehit Türk vatandaşı Hasan Saklanan'ın imamlık görevinde bulunduğu ve 2-3 yıl önce Ankara Şereflikoçhisar ilçesinden Şanlıurfa Haliliye'nin Kepez mahallesine tayin edildiği öğrenildi.