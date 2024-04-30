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DÜNYA

İsrail polisi kendisine saldıran Türk vatandaşını böyle öldürdü

Kudüs'te bir polis memuruna bıçakla saldıran Türk vatandaşı Hasan Saklanan, İsrail polisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kudüs'ün Eski Kent bölgesindeki Herod Kapısı yakınlarında bir bıçaklı saldırı olayı meydana geldi. 72 saat önce İsrail'e gelen bir Türk vatandaşının görevli polis memuruna bıçakla saldırıp yaraladığı ve güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

 Ülkeye 72 saat önce turist olarak gelmiş

İsrail güvenlik birimlerine dayandırılan habere göre 34 yaşındaki Türk vatandaşı Hasan Saklanan, ülkeye 72 saat önce turist olarak geldi. Yerel saatle 12.30 sularında gerçekleşen saldırıda 30 yaşlarında bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

 Güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü

Polise yönelik saldırının ardından Saklanan güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Olayın ardından bölge kordon altına alınırken, alan giriş çıkışlara kapatıldı. 

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 

Saldırıyı düzenleyen kişinin, Şanlıurfa'dan turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan olduğu belirtildi. İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

 

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