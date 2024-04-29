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POLİTİKA

AK Parti 31 Mart seçimlerini neden kaybetti? Bülent Arınç böyle yanıtladı

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, Habertürk kanalına konuk olarak katıldı ve gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularına yanıtladı.

Arınç, 31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti'nin birçok ili CHP'ye kaptırmasını ve ikinci parti konumuna düşmesini de yorumladı. 

AK Parti 31 Mart seçimlerini neden kaybetti?

Bülent Arınç, yerel seçimlerden çıkarılacak en büyük derslerden birinin ekonomik zorluklar, adalet endişeleri ve siyasetçilerin yaşam tarzlarına olan tepki olduğunu vurguladı.

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