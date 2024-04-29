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Filistin bayrağı açan şampiyon sporcumuza tehdit! "Şampiyonluğunu alırız"

Geçtiğimiz yıl vrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz, madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabke dansı yapmıştı. Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, bu hareketin ardından Akyüz'ü, şampiyonluğu elinden almakla tehdit etti.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul'da düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nı, milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz kazanmıştı.

Akyüz, daha sonra kürsüde Filistin bayrağı açtı ve Filistin halk oyunu 'dabke' dansı yaptı.

Akyüz bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

'Şampiyonluğunu elinden alırız' tehdidinde bulundular

Yaşananların ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Akyüz, Filistin'e verdiği destek nedeniyle Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından şampiyonluğunun geri alınabileceğine yönelik tehdit edildiğini söyledi

Akyüz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Çektiği videoyla tepki gösterdi: Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı

Hakkında bir de soruşturma açan Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu'na sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, "Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı." ifadelerini kullandı.

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