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POLİTİKA

Abdullah Gül sessizliğini bozdu 14 yıl önceki konuşmasını paylaştı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uzun zaman sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Amerikan üniversitelerinde İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma büyük bir isyan olduğunu ifade eden Gül, 2010 yılında yaptığı bir konuşmanın da videosunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, X hesabından 2010 yılında Columbia Üniversitesi'nde yaptığı konuşmadan bir video paylaştı.

Abdullah Gül paylaşımında "Amerikan üniversitelerinde İsrail’in Filistin’de yaptığı soykırıma büyük bir isyan var. Columbia Üniversitesi bu isyanın merkezi. 2010 yılında Columbia’da yaptığım konuşmada Filistin konusunda şunları söylemiştim" ifadelerini kullandı. Gül'ün 14 yıl önceki konuşmasında "İsrail ile Filistinliler aynı milletin parçaları değil. İsrail'in işgal ettiği topraklar. Gazze İsrail'e ait değil. Filistin toprakları İsrail'e ait değil. " ifadelerini kullanmıştı.

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