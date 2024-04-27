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MEDYA

Enver Aysever, 'işte Fatih Altaylı gerçeği' deyip açıkladı listede Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar da var

Enver Aysever, 'Fatih doğru söylüyor' diyenlere Altaylı'nın unutulan rezaletini paylaştı. Aysever, "Bu haberi veren birisi normalde meslekten ihraç edilip bırakması gerekirken Türkiye'de akıl veriyor" dedi.

Fatih Altaylı, son dönemde tartışılan açıklamalarıyla yine gündemde..

Her konuda "uzman" olan her şeyi bilen edasıyla kamuoyuna "akıl" veren Altaylı'nın geçmişteki bir skandalını gazeteci Enver Aysever, arşivden çıkardı.

Ayvever, Altaylı yönetimindeki Habertürk gazetesinde sırtından bıçaklanan kadının görselini buzlanmadan verilen haberi paylaştı.

Aysever, ayrıca Yılmaz Özdil'in 12 yıl önce Kürtlerle ilgili skandal yazısını ve Uğur Dündar'ın 4 yıl önceki Mehmet Şimşek güzellemesini ekranlara getirdi.

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