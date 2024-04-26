Seçim sonrası Erdoğan'ın heykelini dikecekti CHP'li Tanju Özcan dikkat çeken diyaloğu anlattı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 14 Mayıs seçimleri öncesi söylediği "Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" iddiasıyla ilgili tv100 kanalında yeni açıklamalarda bulundu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın heykel dikme sözü gündemden düşmüyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi Erdoğan'ın kazanamayacağını iddia ederek "Erdoğan kazanırsa heykelini dikeceğim" sözü çok tartışıldı.

Özcan, seçim sonrası vaadini yerine getirmek için iletişime geçtiği Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle olan diyaloğunu anlattı.

tv100'da yayınlanan Kübra Par'ın programına katılan Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp muvafakat istediğini belirterek "O da bana heykelimin dikilmesini istemiyorum. 'Bunu ihtiyaç sahiplerine dağıtın' demiş. Ben de 'biz de sağ elin verdiğini sol el görmüyor ama isterseniz sizin için ayırdığımız bütçeyi kime ne kadar dağıtmışım bunu size özel olarak gönderebilirim' dedim. O da "gerek yok teşekkür ederim" demiş." dedi.