Gözaltılar gözlerini korkutmadı! Dünya Filistin'e destek için sokaklarda!

Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve dünya çapında birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı tehditleri ve uzaklaştırma baskılarına rağmen büyüyerek devam ediyor.

Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve dünya çapında birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı tehditleri ve uzaklaştırma baskılarına rağmen büyüyerek devam ediyor.