Aile danışmanı Hatice Kübra Tongar'dan 'Allah nerede?' sorusuna ilginç cevap

Aile danışmanı olduğunu belirten Hatice Kübra Tongar'ın "Allah nerede?" sorusuna verdiği "Yavrum, internet nerede?" cevabı sosyal medyada gündem oldu

Aile danışmanı olduğunu belirten Hatice Kübra Tongar’ın çocukların “Allah nerede” sorusunu “Peki internet nerede?” diye cevap vermesi sosyal medyada gündem oldu.

İnterneti gözümüzle göremediklerini belirten Tongar, "Allah'ı da yarattığı şeylerden görüp var olduğunu anlıyoruz" dedi.