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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Steinmeier'e tarihi mektubun birebir basımını hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de misafir ettiği Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'e; Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in, 26 Ocak 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Steinmeier, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Erdoğan, Steinmeier'e, Ömer Faik'in yazdığı ve 1898'de İstanbul'da Matbaa-i Osmaniye'nin yayınladığı "Almanca'dan Türkçe'ye Lügat Kitabı" ile Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in kendisine verilen madalyalardan dolayı duyduğu memnuniyete ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sürmesi temennisine dair 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti.

İŞTE MEKTUP...
Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Şevketli, kudretli samimi dost hazretleri, dostane münasebetlerin göstergesi olarak bu defa yüce imtiyaz nişanının altın ve gümüş madalyaları hediye buyurulduğunu ifade eden lütufkar mektubunuzu Said Paşa eliyle aldım. Hakkımda bu kez de tenezzül edip yüksek gayeler içeren iltifatlar göstermeniz ve bu dostluk göstergelerinin sözü edilen elçi vasıtasıyla en güzel şekilde iletmeniz nedeniyle ulu şahsınıza şükranlarımı sunarım. Ben de yüce şahsınıza derin sevgi ve kalpten dostluk duygularımı iade etmenin yanı sıra ömrünüzün, talihinizin, mutluluğunuzun ve Osmanlı saltanatının kudretinin sonsuza kadar devam etmesi temenni ve niyazında bulunduğumu belirtirim. Bab-ı Ali ile Almanya devleti arasında sürmekte olan dostluk bağlarının güçlendirilmesini içtenlikle arzu ettiğimi beyan ederim.

Siz haşmetli Padişaha en içten muhabbet ve dostluk güvencelerimi arz etmemin yanı sıra yardımlarıyla varlığınızı korumasını yüce Allah'tan niyaz ederim."

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