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POLİTİKA

Özgür Özel'e zor soru; İyi Parti oyları ile sadece CHP saflarına katılmak mı mübahtır?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde Eskişehir'de düzenlenen halk buluşmasında AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu hakkında çok sert sözler söylemişti. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katılması sonrası Nebi Hatipoğlu Özgür Özel'e bazı sorular yöneltti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde Eskişehir'de düzenlenen halk buluşmasında AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu hakkında çok sert sözler söylemişti. İyi Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun CHP'ye katılması sonrası Nebi Hatipoğlu Özgür Özel'e bazı sorular yöneltti.

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