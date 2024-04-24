MHP'den 'Devlet Bahçeli' paylaşımı! Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde yürüyüş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anları paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı. Paylaşımın arka fonunda ise Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin isimli dikkat çekti.

Şarkının sözleri ise sosyal medyada 'mesaj mı gönderiyor' sorularının sorulmasına sebep oldu.

Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ferdi Tayfur - Söyleten Sensin şarkı sözleri

Hep kole misali zincire vurdun

Ben sana dost oldum sen duşman oldun

Sen beni kendine goremi buldun

Hainsin diyorsam soyleten sensin

Sana soyledigim sözlere kizma

Sitem ediyorsam ettiren sensin

Senden cektiklerim yetti canima

Zalimsin diyorsam soyleten sensin