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MHP'den 'Devlet Bahçeli' paylaşımı! Ferdi Tayfur şarkısı eşliğinde yürüyüş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), resmi sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anları paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı anlar paylaşıldı. Paylaşımın arka fonunda ise Ferdi Tayfur'un Söyleten Sensin isimli dikkat çekti.

Şarkının sözleri ise sosyal medyada 'mesaj mı gönderiyor' sorularının sorulmasına sebep oldu.

Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ferdi Tayfur - Söyleten Sensin şarkı sözleri

Hep kole misali zincire vurdun
Ben sana dost oldum sen duşman oldun
Sen beni kendine goremi buldun
Hainsin diyorsam soyleten sensin
Sana soyledigim sözlere kizma
Sitem ediyorsam ettiren sensin
Senden cektiklerim yetti canima
Zalimsin diyorsam soyleten sensin

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