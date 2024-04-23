Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa’nın yeni şeyhi olarak İbrahim Uslu’yu ilan etti

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaati’nin yeni şeyhi olarak Denizli vekili İbrahim Uslu’yu ilan etti.

İsmailağa Cemaati’nin şeyhi Hasan Kılıç’ın vefatının ardından kimin liderlik yapacağı merak ediliyordu. Cübbeli Ahmet Hoca’nın YouTube kanalından yapılan açıklamaya göre cemaatin şeyhliğine Denizli vekili İbrahim Uslu ilan edildi.

Hüseyin Avni, Mustafa Özşimşekler ve Emre Altınkum ile birlikte kimin emrine tâbi olduklarını YouTube hesabından duyuran Cübbeli Ahmet Hoca, açıklamada, “Onu başımıza emir seçtiğimize dair arzuhalde bulunduk. Kendisi istihare yaptı, bunun neticesinde kabul buyurdular” dedi.

İsmailağa Cemaati’nin kurucusu Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatının ardından cemaate Hasan Kılıç liderlik ediyordu. Kılıç, 93 yaşında vefat etti.

Gazeteci Nevzat Çiçek'ten paylaşım

Nevzat Çiçek, Cübbeli Ahmet Hoca'nın İsmailağa şeyhini açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu. Çiçek şu ifadeleri kullandı:

Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa şeyhi merhum Hasan Kılıç hocanın vefatı sonrası İsmailağa'nın açıklamasından önce erken davrandı ve tabi olduğu kendi şeyhini açıkladı: "İbrahim Efendi Hocamıza tabi olacağız." İsmailağa’da istişare heyeti var Hasan Efendi’nin vasiyeti var mı yok mu? Mahmut Efendi’de olduğu gibi yeni şeyh cenaze namazında açıklanır mı? Kısacası İsmailağa’da “liderlik” mücadelesi erken başladı ama aslında gelenekte ortada…