DEM Parti ve PKK uyarısı yapan Perinçek'ten 'ama halk seçti' itirazına dikkat çeken yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, konuk olduğu Akit TV'de sunucunun "ama halk seçti" yorumuna "Siz müsaade ederseniz Türk devleti kararsız olursa halk seçer. Halk Hitler'i de seçti Mussolini'ye de seçti. Hitler 3 seçimle geldi. Türk devleti halk seçti diye bölünecek mi?" diye yanıt verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV'de yayınlanan "Kırmızı masa" programın konuk oldu.

Perinçek, AYM'nin PKK'nın partisini kapatmamasıyla seçim sonrası PKK'ya bu belediyelerin verildiğini söyledi.

Sunucu Muharrem Coşkun'un "ama halk seçti onları" itirazına Perinçek, "Siz müsaade ederseniz Türk devleti kararsız olursa halk seçer halk Hitler'i de seçti Mussolini'ye de seçti. Hitler 3 seçimle geldi. Türk devleti halk seçti diye bölünecek mi? Bölücülüğe özürlük tanınır mı? 1 milyar 140 milyon lirayı Türk devleti hazinesinden DEM Partisi'ne partisine verdiler. 1 milyar 140 milyon lirayı kime versen o seçimi kazanır. Türk devletinin müthiş zaafı var." diye yanıt verdi.