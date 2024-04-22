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TRT'de ilk defa bir maçta Ekrem İmamoğlu ismi anons edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TRT ekranlarında ilk kez bir maçta ismi anons edildi. O anlar ekranlara böyle yansıdı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti ve seriyi 3-2 kazanıp üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Öte yandan TRT'de ilk defa bir maçta Ekrem İmamoğlu'nun adı maçı sunan spiker tarafından anons edildi. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir araya geldi.

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