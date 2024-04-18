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Bursa'da define faciası! Mağara çöktü 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleştirdikleri define kazısı esnasında, mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen üç kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.

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