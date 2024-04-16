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Sancaktepe Belediyesi'nde 'jakuzi' denildi 8 tane duşkabini çıktı

Sancaktepe Belediyesi binasında başkanlık katında jakuzi yaptırıldığı iddiası boyut değiştirdi. Başkanlık makamında ait 2 tane lüks banyo olduğu ve belediyedeki 8 başkan yardımcısının da 8 tane duşkabini olduğu ortaya çıktı.

Sancaktepe Belediyesi binasında jakuzi iddiaları doğru çıkmadı. Başkanlık katında 2 adet banyo ve 8 başkan yardımcısının 8 duşkabini olduğunu ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde AK PARTİ'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nin tartışılan binasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Belediye binası, basın mensuplarına açıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tartışılan bölümleri Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a gezdirdi. Yeğin, "Bence jakuzi ile bunun olması arasında fark yok" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın seçimi kaybeden Sancaktepe Belediyesi'nde Şeyma Döğücü'nün başkanlık katında ‘jakuzi’ yaptırdığı iddiası gündeme oturmuştu. 

Şeyma Döğücü'nün ‘jakuzi’ yaptırdığı iddiasıyla ididasını kanıtlamaya çağırdığı Özkan, "Jakuzi’ değil banyo teşkilatı." diye yeni bir açıklama yapmıştı.

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