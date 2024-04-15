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AK PARTİ

AK Partili aday Ekrem Yavaş tatil dönüşü paylaştı sonra sildi! Yavaş'ın ceza aldığı dava ortaya çıktı

Seçimi kaybeden AK Parti Sındırgı eski belediye başkanı Ekrem Yavaş "Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor" dedi. Tepkiler sonrası Yavaş, paylaşımını sildi. Yavaş'ın ayrıca kaçak kazı davasından 4 yıl hapis ve 8 bin lira adli para cezasına çarpıtıldığı ortaya çıktı.

Seçimi kaybeden AK Parti adaylarından tepki çeken paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Çankırı adayı Hüseyin Filiz'in rekor oyla kaybettiği sezim sonrası Maldivler'de tatil yapmasının ardından, bu kez de Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş'ın paylaşımı tepki çekti.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin önceki dönem belediye başkanı olan AK Partili Ekrem Yavaş, sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşan yoğunluğu “Çekilin aç Türkler tatilden dönüyor” notuyla paylaştı.

Tepkiler üzerine Yavaş söz konusu paylaşımını sildi.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, eleştirilerin odağındaki Yavaş hakkındaki suçlamaları gündeme getirdi. Mollaveisoğlu, sosyal medya hesabında "“Aç Türkler tatilden dönüyor” diye paylaşım yapan Sındırgı eski belediye Ekrem Yavaş; tarihi eser kaçakçılığından yargılandığın dava ne oldu? İki belediye görevlisine belediyenin iş makineleri ile SİT alanında kazı yaptıran başkan." ifadelerini kullandı.

Kaçak kazı davasından hapis ve para cezası

Olay Sındırgı ilçesi Cüneyt Mahallesi kırsalında  meydana gelmişti. AK Partili Sındırgı Belediyesi'nde görevli B.Ç ve M.Ö nün belediyeye ait traktör ve kepçeyle sit alanında kaçak kazı yapması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, diğer 2 sanık B.C ve M.Ö 4 yıl hapis ve 8 bin lira  adli para cezası aldı.

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