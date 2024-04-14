BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
GÜNCEL

Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Nevşehir'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde geçen ay yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini internet sitesinde paylaştı.

Kıratlıoğlu Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde minibüs ile taksinin kavşakta çarpışması ile 15 Temmuz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde kavşağa kontrolsüz giren iki otomobilin çarpışması kameralarca kaydedildi.

Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazzeliler İran füzelerini böyle izledi tekbir ve sevinçle karşılık verdiler
Gazzeliler İran füzelerini böyle izledi tekbir ve sevinçle karşılık verdiler
Muhittin Böcek'ten teleferik kazası açıklaması: Herkes hatasının sonucuna katlanacaktır
Muhittin Böcek'ten teleferik kazası açıklaması: Herkes hatasının sonucuna katlanacaktır
Survivor All Star'da görülmemiş kavga! İki yarışmacı diskalifiye mi olacak?
Survivor All Star'da görülmemiş kavga! İki yarışmacı diskalifiye mi olacak?
Elektrikli araçla uzun yol yapan sürücünün isyanı! Dizelden daha pahalı
Elektrikli araçla uzun yol yapan sürücünün isyanı! Dizelden daha pahalı
Anlatya'daki faciada teleferikte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Anlatya'daki faciada teleferikte mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
Gazeteci Yakup Köse: Antalya'daki teleferik faciasında sorumlu Büyükşehir Büyükşehir Belediyesidir
Gazeteci Yakup Köse: Antalya'daki teleferik faciasında sorumlu Büyükşehir Büyükşehir Belediyesidir
Hizbullah Hareketi, İsrail'in askeri üssüne füze yağdırdı
Hizbullah Hareketi, İsrail'in askeri üssüne füze yağdırdı
Kahramanmaraş'taki kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
Kahramanmaraş'taki kahve zincirine silahlı ve taşlı saldırı
Taraftar Süper Kupa finalini kaybeden takımın futbolcusunu kırbaçladı
Taraftar Süper Kupa finalini kaybeden takımın futbolcusunu kırbaçladı
Türkiye genelinde 1177 kaçak göçmen yakalandı Ali Yerlikaya duyurdu
Türkiye genelinde 1177 kaçak göçmen yakalandı Ali Yerlikaya duyurdu
Mustafa Destici'den Meral Akşener yorumu
Mustafa Destici'den Meral Akşener yorumu
'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e küfür' polemiği! Gültekin Uysal, Barış Yarkadaş'a konuştu
'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e küfür' polemiği! Gültekin Uysal, Barış Yarkadaş'a konuştu