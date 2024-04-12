Taraftar Süper Kupa finalini kaybeden takımın futbolcusunu kırbaçladı

Suudi Arabistan'da Al Ittihad'ın mağlubiyetinin ardından, tribündeki taraftar tartıştığı futbolcu Hamdallah'a kırbaçla karşılık verdi.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'ın Al Ittihad'ı 4-1 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, futbol sahalarında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Al Ittihad'ın tek golünü atan Hamdallah, final maçının ardından beklenmedik bir saldırıya uğradı.

Maç sonrası sinirlerin gerildiği anlarda, tribündeki Al Ittihad taraftarıyla tartışan Hamdallah'ın su attığı kişi, yanında getirdiği kırbaçla karşılık verdi.

Aldığı kırbaç darbesiyle çılgına dönen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından zar zor sakinleştirildi ve olay daha fazla büyümeden önlendi.