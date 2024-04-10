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Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e neden ‘kal’ dedi? Fatih Portakal böyle yorumladı

27 Nisan'da İYİ Parti'de gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurultay’da aday olmayacağını söyleyen Meral Akşener'e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ‘kal’ çağrısı gelmişti. Gazeteci Fatih Portakal, Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı ile ilgili konuştu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde istediği sonucu alamayan İYİ Parti’de Meral Akşener, gerçekleşecek olan kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Meral Akşener'in bu açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz bir çıkış geldi.

Devlet Bahçeli, “Sayın Meral Akşener Hanımefendi’nin ayrışmadan vazgeçerek partinin başında, onu destekleyen ve projelerine katkıda bulunan arkadaşlarının da etrafında olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli'nin bu çağrısını, Gazeteci Fatih Portakal yorumladı.

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