Rasim Ozan Kütahyalı ile Ahmet Çakar canlı yayında birbirine girdi
Beyaz Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar’ın Mehmet Büyükekşi aleyhine tweet attıktan sonra Büyükekşi'yi arayarak kahve içmeye davet ettiği iddia etti. Ertem Şener programı erken bitirdi.
Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıktığı ve sahadan çekilerek yarıda kalan ve Fenerbahçe – Galatasaray Süper Kupa Finali'nin masaya yatırıldığı Beyaz Futbol programında eski Hakem Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında tartışma çıktı.
Sunucu Ertem Şener, "acil" reklama gitti. Kütahya'lının Çakar'a yönelik "Hocam Suudi Arabistan’da ateşle oynadın sonra seni kurtardık. Telefonlar geldi tweetlerin değişti." ifadeleri dikkat çekti.