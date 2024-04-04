BIST 9.107
DOLAR 31,89
EURO 34,76
ALTIN 2.347,01
YEREL SEÇİMLER 2024

Kabine değişikliği olacak mı? AK Parti'nin 2 önemli ismi konuştu

AK Parti MYK ve kabine değişikliği iddialarıyla ilgili AK Partili iki yönetici, gazeteci Sinan Burhan'a konuştu. Buna göre kısa vadede Bakanlar Kurulu ve MYK değişikliği yok.

Seçim yenilgisinin ardından yapılan AK Parti MYK toplantısında konuşulanları Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında aktardı.

Önceki günkü AK Parti MYK toplantısının arka planıyla ilgili AK Parti'nin iki önemli ismiyle görüştüğünü belirten Burhan, bu yöneticilerin görüşlerin aktardı.

Burhan, "Halkta konuyulan konu dışarıda kalmadı. Kibir varsa kibir söylendi yolsuzluk varsa o da söylendi yoksulluk varsa oda söylendi hepsi söylendi." dedi.

"Sorunları ve sorumluluları sağduyu ve teenni (acele etmeden) ile tespit edecek"

Medyada söylenen MYK ve kabine değişikliği tartışmalarının böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını kendisine söylendiğini belirten Burhan, "Sorunları ve sorumluluları sağduyu ve teenni (acele etmeden) ile tespit edecek ona göre yol haritasını koyacak. Cümle aynen şu: 'Sorunların hepsine vakıf. Ancak muhalefet ya da medya eleştirdi diye akıl, vicdan ve ahlak dışında hemen değiştireyim demesi mümkün değil' diyorlar.  Dolayısıyla kısa vadede Bakanlar Kurulu MYK değişikliği yok." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mehmet Kasım Gülpınar: Torpil kavramı 5 sene boyunca rafa kalktı
Mehmet Kasım Gülpınar: Torpil kavramı 5 sene boyunca rafa kalktı
Tuncer Bakırhan Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' açıklaması için bakın ne dedi?
Tuncer Bakırhan Abdullah Zeydan'ın 'PKK sizi tükürüğüyle boğar' açıklaması için bakın ne dedi?
Mazbatayı alan Abdullah Zeydan'ın 2015'teki olay Dağlıca taburu ziyareti yeniden gündem oldu
Mazbatayı alan Abdullah Zeydan'ın 2015'teki olay Dağlıca taburu ziyareti yeniden gündem oldu
Mehmet Şimşek’ten 'emekli kaybettirdi'ye cevap memura zam itirafı
Mehmet Şimşek’ten 'emekli kaybettirdi'ye cevap memura zam itirafı
İYİ Parti'de 'Bilge Yılmaz' krizi! Uğur Poyraz’dan sert tepki: Bunun adı fırsatçılıktır!
İYİ Parti'de 'Bilge Yılmaz' krizi! Uğur Poyraz’dan sert tepki: Bunun adı fırsatçılıktır!
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti
Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti
Baygın Rus askerine el bombası atıldı, inanılmaz ihtimal gerçek oldu
Baygın Rus askerine el bombası atıldı, inanılmaz ihtimal gerçek oldu
AK Parti MYK toplantısının perde arkası! Erdoğan'ın ses tonu kırgındı kızgındı
AK Parti MYK toplantısının perde arkası! Erdoğan'ın ses tonu kırgındı kızgındı
İBB, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
İBB, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin yeni görüntüler paylaştı
AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'ın seçim öncesi söylediği sözler ortaya çıktı
AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'ın seçim öncesi söylediği sözler ortaya çıktı
Bu deprem İstanbul'da olsa binalar nasıl olurdu? 7.4'lük depremden gelen görüntü inanılmaz
Bu deprem İstanbul'da olsa binalar nasıl olurdu? 7.4'lük depremden gelen görüntü inanılmaz
Mecliste çoğunluğu aldınız' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt: Tek başına meclisle de bitmiyor
Mecliste çoğunluğu aldınız' sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt: Tek başına meclisle de bitmiyor