Kabine değişikliği olacak mı? AK Parti'nin 2 önemli ismi konuştu

AK Parti MYK ve kabine değişikliği iddialarıyla ilgili AK Partili iki yönetici, gazeteci Sinan Burhan'a konuştu. Buna göre kısa vadede Bakanlar Kurulu ve MYK değişikliği yok.

Seçim yenilgisinin ardından yapılan AK Parti MYK toplantısında konuşulanları Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında aktardı.

Önceki günkü AK Parti MYK toplantısının arka planıyla ilgili AK Parti'nin iki önemli ismiyle görüştüğünü belirten Burhan, bu yöneticilerin görüşlerin aktardı.

Burhan, "Halkta konuyulan konu dışarıda kalmadı. Kibir varsa kibir söylendi yolsuzluk varsa o da söylendi yoksulluk varsa oda söylendi hepsi söylendi." dedi.

"Sorunları ve sorumluluları sağduyu ve teenni (acele etmeden) ile tespit edecek"

Medyada söylenen MYK ve kabine değişikliği tartışmalarının böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını kendisine söylendiğini belirten Burhan, "Sorunları ve sorumluluları sağduyu ve teenni (acele etmeden) ile tespit edecek ona göre yol haritasını koyacak. Cümle aynen şu: 'Sorunların hepsine vakıf. Ancak muhalefet ya da medya eleştirdi diye akıl, vicdan ve ahlak dışında hemen değiştireyim demesi mümkün değil' diyorlar. Dolayısıyla kısa vadede Bakanlar Kurulu MYK değişikliği yok." dedi.