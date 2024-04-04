Mehmet Şimşek’ten 'emekli kaybettirdi'ye cevap memura zam itirafı

Seçim sonuçlarının değerlendirildiği AK Parti MYK toplantısında konuşulanlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ankara memur şehri. Memura zam verdik, yine kaybedildi" dediği belirtildi.

Yerel seçimlerde yaşanan oy kayıplarının masaya yatırıldığı AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kibir abideleri partiden temizlenecek. Hatası olan hatasının bedelini ödeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak” diye sert çıktı.

Toplantıda yaşananları Cem Küçük, TGRT'de canlı yayınlanan programda konuya ilişkin Türkiye gazetesinde yer alan haberin ayrıntılarını aktardı.

Küçük, "hani emekliler diyor ya 'memura çok verildi.' Hakikaten memura hem enflasyon oranında zamlar hem 8 bin lira seyyanen zam yapıldı." dedi.

"Memur’a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü?"

Toplantıda “Seçimden bir hafta önceki tablo ile seçim arasında dağlar kadar fark var. Ne olduysa son bir haftada oldu” değerlendirmesi yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de toplantıda söz aldığı öğrenilirken, Şimşek’in oy kaybının sadece ekonomi ile alakalı olmadığını söylediği ve “Ankara memur şehri. Memur’a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü? Hayır… Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi. Yeni zaferler için önce enflasyonu düşürmeliyiz. Birkaç ay sonra enflasyon yüzde 40’a düşecek. 1,5 yılda sakinleyecek” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.