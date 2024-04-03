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BİLİM - TEKNOLOJİ

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla geçti

Türk havacılığında altın çağ! Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA'nın ikinci prototipi, dördüncü uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Bayraktar TB3, Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testini başarıyla tamamladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Bayraktar TB3 ikinci prototipinin test uçuşu görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" notuyla paylaştı.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı özelliğini taşıyor.

Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.  

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