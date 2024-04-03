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DÜNYA

Bu deprem İstanbul'da olsa binalar nasıl olurdu? 7.4'lük depremden gelen görüntü inanılmaz

 Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem sonrası bazı binalar yıkıldı. İşte şoke eden görüntüler...

 Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, bölgedeki bazı binaların yıkıldığı bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Ada'nın kuzey bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı. CWA, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu bildirdi.

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