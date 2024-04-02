Nedim Şener'den Fatih Erbakan'a kritik İsrail Dışişleri Bakanı sorusu

Yerel seçim sonuçlarının ardından İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik edip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz için Nedim Şener, "Erbakan ve Altınöz CHP'nin İstanbul'u kazanmasını kutlayan İsrail Dışişleri Bakanı'na 'Al onu başına çal.' diyebilir mi?" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin yenilgisi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdı.

Katz, Türkiye'de yerel seçimler Erdoğan'ın adayları için yenilgiyle sonuçlandı. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş'a tebrikler. Bu Erdoğan'a açık mesaj: İsrail'a saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerekli." dedi.

Katz'ın Türkçe paylaşımını yorumlayan yazar Nedim Şener, konuya Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı (YRP) Fatih Erbakan üzerinden baktı.

Seçim öncesi hükümeti İsrail ile ticaret söylemi üzerinden vuran ve küskün AK Parti seçmeninin yeni adresi olmaya aday görünen YRP'ye kritik bir soru yöneltti.

'Al onu başına çal' diyebilir mi?

Tvnet'e konuk olan Nedim Şener, "Erbakan ve Altınöz CHP'nin İstanbul'u kazanmasını kutlayan İsrail Dışişleri Bakanı'na 'Al onu başına çal.' diyebilir mi? Senin de içinde olduğun blokun aldığı seçim zaferi İsrail'i 'umutlandırdı'." diye konuştu.