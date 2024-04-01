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YEREL SEÇİMLER 2024

Seçim sonuçlarında Fenerbahçelilerin etkisi var mı? Cüneyt Özdemir'in sözleri olay oldu

Cüneyt Özdemir, yerel seçim sonuçlarında Fenerbahçelilerin etkisinin olduğunu söyledi. Ali Koç'un aslında TFF Başkanı Büyükekşi ile ile kavga etmediğini savunan Özdemir, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iktidar partisi ile kavga ettiğini ima etti.

3 Mart yerel seçimlerinde AK Parti hayal kırıklığına uğradı, düşüşün nedenleri sorgulandı. Sosyal medyada Fenerbahçe yönetimi ve taraftarının sandıkta mesaj verdiği iddiası çok konuşuldu.

Seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, "Ali Koç kimle kavga ediyor? TFF Başkanı ile mi kavga ediyor? Fenerbahçeliler görmüyor mu Ali Koç'un kimle kavga ettiğini? Geçen gün Aziz Yıldırım Ali Koç'a diyor ki 'sen kime söylüyorsun ben dedim ki FETÖ yaptı dedim' diyor. Aslında Aziz Yıldırım Ali Koç'u Ali Koç'u sıkıştırıyor. 'Kim bunun sorumlusu' diyor. Oradan cevap gelmedi ama sandıktan bir cevap geldi" dedi.

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