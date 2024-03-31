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SEÇİM

Turgut Altınok'tan seçim sonucu açıklaması!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." dedi.

Altınok, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayım sürecini, AK Parti Ankara İl Başkanlığından takip etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile bir süre burada görüşen Altınok, ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitmek üzere binadan ayrıldı.

Binadan çıkarken gazetecilere seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir. Demokrasi budur, saygı duyarız, hayırlı olsun." diye konuştu.

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