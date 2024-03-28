Murat Kurum'dan BAYKAR'a sürpriz ziyaret: Bugün yeni çok şey öğrendim...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, BAYKAR'ı ziyaret etti. Kurum'a, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti.
Ziyaretine ilişkin resmi X hesabından paylaşımda bulunan Kurum,
"Bugün MilliTeknolojiHamlesi’nin lokomotifi Baykar’ı ziyaret ettik. Türk savunma sanayinin gözbebeği İHA ve SiHA’ları yerinde inceledik. Merhum Özdemir Bayraktar’tan ilham alan, teknolojiye yön veren beyinlerle dertleştik, sorularını yanıtladık.