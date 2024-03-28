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Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın Atatürk'ü asker selamıyla selamladı

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Birol Aydın, soru üzerine ayağa kalktı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü asker selâmıyla selamladı.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Birol Aydın, Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu.

Bir dinleyicinin Türkiye cumhuriyetinin kurucusu Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Aydın, ayağa kalkarak, Atatürk portresini asker selamıyla selamladı.

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