Murat Kurum'dan deprem uyarısı: Kaybedecek vaktimiz yok!
Kampanyasında deprem temasını öne çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yeni bir film paylaştı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında yeni kampanya filmini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Seçim çalışmaları kapsamında projelerini paylaşmaya devam eden Kurum, deprem teması üzerine hazırlanan yeni filmi, "Aslolan Hayattır" başlığıyla seçmenlerine sundu.
Paylaşılan kampanya filminde riskli yapıların dönüştürülmesi gerektiğini belirten ”Kurum, yüzbinlerce insanın hayatı, deprem konusunda bilgili ve tecrübeli ellere bırakılmalı.” mesajı verdi.
Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan filmde İstanbul’un deprem konusunda ehil ellere teslim edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, “İşte o zaman bu seçimi İstanbul kazanır, İstanbullu kazanır.” dedi.
“Aslolan hayattır” diyerek İstanbullulara seslenen Murat Kurum, “Kaybedecek vaktimiz yok. Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak.” ifadelerini kullandı.