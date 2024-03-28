Küçükçekmece belediyesinde binin üzerinde bankamatik memuru var Aziz Yeniay açıkladı
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay, 10 yıl önce 980 personelle bıraktığı Küçükçekmece Belediyesi'nde 4300 kişinin çalıştığını, binin üzerinde belediyenin yolunu dahi bilmeyen bankamatik memuru olduğunu açıkladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediyesi Başkan adayı Aziz Yeniay, ilçede seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşmada belediyenin bankamatik memurlarıyla doldurulduğunu söyledi.
10 yıl önce 980 kişiyle bıraktığı belediyede 4300 kişinin çalıştığını ve binin üzerinde bankamatik memurunun olduğunu belirten Yeniay, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyorlar. Buradaki insanların hakkını yiyorlar" dedi.