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DÜNYA

Fransa’da PKK yandaşları havalimanını birbirine kattı

Fransa’da terör örgütü PKK yandaşlarının, terör örgütü destekçisi bir kişinin Türkiye'ye sınır dışı edilmesini engellemek için Charles de Gaulle Havalimanı’ndaki görevlilere saldırması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hakkında Fransa'dan sınır dışı edilme kararı olan PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karşı çıkan terör örgütü yandaşları Charles de Gaulle Havalimanı'na geldi.

Yaklaşık 20 kişilik grup, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdı.

Terör destekçileri ve havalimanındaki sivil personel arasında da gerginlik yaşandı.

Fransız askerlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı yapılmadı.

Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

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