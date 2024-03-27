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Fatih'de çarşaflı kadını darp eden kişi gözaltına alındı 11 suç kaydı çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te bir kadını darp eden ve kutsal değerlere küfreden kişinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlere küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını belirtti.

Olayı gerçekleştiren 32 yaşındaki A.Ü.Ş'nin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini duyuran Yerlikaya, yapılan incelemede, şahsın olayın meydana geldiği işyerinin sahibinin yeğeni olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

11 aydı suç kaydı çıktı

A.Ü.Ş'nin aynı işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 11 suç kaydının olduğunun tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, ayrıca "uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak" suçlarından da kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Yerlikaya, "Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir." ifadelerini kullandı.

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