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YEREL SEÇİMLER 2024

Paylaşımlar ortaya çıktı İmamoğlu fena yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bakanları İstanbul'da seçim kampanyasına katılmakla eleştirince sosyal medyada, 14 Mayıs seçimleri öncesi il il dolaştığı İmamoğlu'nun paylaşımları ortaya çıktı.

İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu, son dönemde hükümetin bakanlarını hedef aldı.

Murat Kurum'a destek için İstanbul'da seçim çalışmalarına katılmakla eleştirdiği bakanlara yüklenen İmamoğlu, bir konuşmasında "İçişleri Bakanı'na buradan sesleniyorum. Dönsene Ankara'ya işin gücün yok mu senin" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, X platformunda bu videoya geçtiğimiz yıl 14 Mayıs seçimleri öncesi İmamoğlu'nun, Anadolu'yu turladığı miting paylaşımlarını ekledi.

"Senin İBB'de işin gücün yok muydu?"

Paylaşımın üzerine "Ey İmamoğlu, senin İBB'de işin gücün yok muydu, niye dönmedin İstanbul'a" ifadeleri yer aldı. 

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