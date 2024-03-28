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DÜNYA

İsrail ordusu, bedeninde derin yanıklar açtığı 4 yaşındaki Seca’yı hastanede de rahat bırakmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

İsrail ordusunun Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombalaması sonucu vücudunda derin yanıklar oluşan ve Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nde tedavi gören 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği baskın sebebiyle babası tarafından Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların hedefi olan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzünde ve vücudunda oluşan derin yanıkların tedavi edildiği Şifa Hastanesinde ikinci kez İsrail ordusunun hedefi oldu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evlerini hedef alması sonucu yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluşan minik Seca, acılar içerisinde yaşam mücadelesi veriyor. Küçücük bedeninde oluşan derin yanıkların acısıyla kıvranan küçük çocuğun çığlıkları yürek burkuyor.


Şifa Hastanesi'ne kaldırılan minik Seca'nın yanık tedavisi İsrail askerlerinin hastaneye baskın düzenlemesinin ardından yarım kaldı.

Seca'nın babası, yanık tedavisi gören çocuğunu İsrail baskını nedeniyle Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletmek zorunda kaldı.

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